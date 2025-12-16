Un conjunto de investigaciones científicas ha identificado que el mes en que una persona nace puede influir en su capacidad intelectual y adaptabilidad social. Estudios realizados por instituciones como la Universidad de Harvard y análisis estadísticos en Japón revelaron que quienes llegan al mundo en ciertos meses del año tienden a mostrar un mejor rendimiento cognitivo y creativo durante su infancia y adolescencia.

Estos resultados sugieren que factores vinculados a la gestación, como la exposición a la vitamina D, la alimentación materna y las condiciones estacionales, desempeñan un rol fundamental en el desarrollo neurológico. Los investigadores analizaron información de más de un millón de estudiantes y detectaron patrones que, aunque se atenúan con el tiempo, evidencian una tendencia clara en el desempeño intelectual basada en la fecha de nacimiento.

Los meses que sobresalen por sus ventajas en el desarrollo cognitivo son octubre, noviembre y diciembre, coincidiendo con el último trimestre del año. A continuación, se detallan las características asociadas a cada uno:

Octubre: Los nacidos en este mes obtienen puntuaciones superiores en pruebas de coeficiente intelectual, según estudios de Harvard. Esto se explica porque el tercer trimestre del embarazo ocurre en un ambiente climático favorable, con menor exposición a temperaturas extremas o enfermedades estacionales. Además, la necesidad de esforzarse para alcanzar a sus compañeros mayores en la escuela potencia su creatividad y capacidad para resolver problemas.

Noviembre: Los individuos que llegan al mundo en noviembre destacan por su mejor rendimiento físico y cognitivo. Según un estudio publicado en el International Journal of Sports Medicine, superan en un 15% a sus pares en pruebas deportivas. También desarrollan mayor perseverancia y autocontrol, habilidades que se fortalecen al enfrentar el desafío de ser los más jóvenes de su grupo escolar, lo que mejora su adaptabilidad frente a las demandas académicas y sociales.

Diciembre: Este mes está vinculado con un entorno prenatal estable que favorece el crecimiento neurológico. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido indican que quienes nacen en diciembre tienen una mayor probabilidad de dedicarse a profesiones como la medicina. Además, suelen desarrollar habilidades sociales sólidas, incentivadas por la necesidad de integrarse en grupos con compañeros mayores, lo que estimula su resiliencia y capacidad de adaptación.

A pesar de estos hallazgos, los expertos señalan que el mes de nacimiento no es el único factor que determina el desarrollo intelectual. El neurocientífico Russell Foster, de la Universidad de Oxford, advierte que "aspectos como la nutrición, la educación y el entorno familiar tienen un impacto mucho mayor en el desarrollo de la inteligencia".