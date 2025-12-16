Un vendedor ambulante identificado como Alberto Mercado denunció haber sido atropellado por un efectivo policial mientras trabajaba durante la última edición de la Fiesta Nacional del Sol. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 2.30, en el sector lateral de la Ruta Nacional 40, en cercanías del ingreso y egreso de la boletería, donde el tránsito se encontraba restringido por la organización del evento.

La denuncia de Mercado. FOTO: DIARIO HUARPE

En una entrevista concedida a DIARIO HUARPE, Mercado relató que se encontraba vendiendo productos luminosos en la zona habilitada cuando un incidente derivó en el siniestro. “Yo estaba vendiendo ahí a la orilla de la entrada y la salida de la boletería, en el lateral de la circunvalación, de la Ruta 40”, explicó. Según detalló, al intentar recuperar una luz que el viento había arrastrado hacia la calzada, fue embestido por una motocicleta policial.

El impacto y la asistencia médica

De acuerdo al testimonio del vendedor, el vehículo involucrado fue una motocicleta de alta cilindrada. “Vino un policía a toda velocidad en oscura y me atropelló”, afirmó. Mercado aseguró que el impacto fue directo y que la moto llegó a pasarle por encima. “Me pegó el golpe y después me pasó por arriba la moto, es una Kawasaki 650”, señaló.

Las heridas que le dejó el siniestro. FOTO: DIARIO HUARPE

Tras el accidente, permaneció tendido en el lugar durante varios minutos hasta la llegada de una ambulancia. “Estuve tirado ahí como 15 minutos hasta que vino la ambulancia y de ahí me llevaron al hospital Rawson”, indicó. Actualmente, según relató, presenta dificultades para caminar, inflamación en una pierna y una lesión en la clavícula. “No puedo caminar porque se me hincha la pierna, tengo jodida la clavícula”, expresó.

La denuncia y las trabas en la causa

Mercado afirmó haber realizado la denuncia correspondiente luego del hecho y que en un primer momento fue recibida por las autoridades. Sin embargo, sostuvo que el proceso se encuentra paralizado. “En el momento sí la tomaron a la denuncia, pero después costó porque pusieron muchas trabas, hasta actualmente trabas”, manifestó.

El denunciante sostuvo que la causa no avanza debido a que el involucrado es un efectivo policial. “Es una traba tremenda porque es con el policía. No sé qué poder tiene esa policía tan grande porque no avanza la causa”, afirmó. También indicó que consultó por la existencia de cámaras en el lugar, pero que la respuesta fue negativa. “Pregunté si había cámaras y me dijeron que no, que no pasa nada con las cámaras”, agregó.

La pérdida de mercadería y el impacto económico

Además de las lesiones físicas, el vendedor denunció la pérdida total de la mercadería que llevaba para la venta. Según detalló, tras el accidente le retiraron todos los productos. “No puedo recuperar la mercadería, me llevaron todo lo que yo tenía para vender”, sostuvo. Entre los elementos mencionó “90 luminosos con luz, ocho cajas de chicles, cajas enteras de turrones y gomitas”.

Mercado pide que avance la denuncia. FOTO: DIARIO HUARPE

Mercado remarcó que su situación económica se agravó a partir del hecho, ya que depende del trabajo diario para subsistir. “Yo vivo día a día. Si yo no trabajo, no tengo para comer”, expresó. También señaló los gastos derivados de la atención médica y los traslados. “Me he movilizado en remís para ir al hospital, imagínense, es un gasto tremendo”, indicó, y agregó que recibe ayuda de sus hijas para poder sostenerse.

El pedido de justicia

El vendedor aseguró que su reclamo principal es obtener una resolución clara sobre lo sucedido. “Quedó como que es nada, un accidente que es nada”, expresó, al tiempo que reiteró su pedido de esclarecimiento. “Yo pido justicia”, afirmó, subrayando que el tiempo sin poder trabajar agrava aún más su situación personal y económica.

El hecho ocurrió en el marco de la Fiesta del Sol. Mientras la causa continúa sin avances, el denunciante insiste en que se investigue lo ocurrido y se determine responsabilidades.