Mientras el Gobierno de San Juan y el Poder Judicial ya confirmaron el pago del bono extraordinario de fin de año, en la Legislatura provincial la situación es distinta. Los empleados legislativos todavía no cuentan con una definición concreta sobre si percibirán el refuerzo económico, lo que mantiene un clima de expectativa e incertidumbre en el ámbito parlamentario.

La demora en la decisión no responde a una negativa política, sino a una cuestión estrictamente presupuestaria. Según indicaron fuentes legislativas, la definición está atada a la aprobación del Presupuesto 2026, ya que recién con ese marco legal se podrá determinar con precisión si existen los recursos necesarios para afrontar el pago del bono sin comprometer el funcionamiento del Poder Legislativo.

Publicidad

En ese sentido, la mirada está puesta en el jueves 18 de diciembre, fecha en la que el proyecto de Presupuesto 2026 ingresará al recinto para su tratamiento. A partir de ese momento, y una vez que el esquema de gastos quede aprobado, las autoridades de la Cámara estarán en condiciones de avanzar con una decisión concreta respecto del pago extraordinario.

De acuerdo a los números incluidos en el proyecto presupuestario, la Legislatura de San Juan cuenta actualmente con una planta de 314 empleados. En caso de otorgarse el bono en las mismas condiciones que el Ejecutivo y el Judicial, el Poder Legislativo debería destinar un total de $37.680.000 para cubrir ese compromiso.

Publicidad

Este monto es el que se encuentra bajo análisis, ya que implica un esfuerzo financiero que debe ser compatible con las partidas previstas para el próximo ejercicio. Por ese motivo, desde la conducción legislativa remarcan que cualquier anuncio se realizará una vez despejada la principal incógnita: la disponibilidad real de fondos.

Así, mientras los estatales y los judiciales ya tienen confirmada la percepción del bono de fin de año, los trabajadores legislativos deberán esperar algunos días más. La resolución final llegará, casi con seguridad, después del tratamiento del Presupuesto 2026, cuando el panorama financiero permita definir si la Legislatura puede sumarse al esquema de pagos extraordinarios dispuesto en el resto de los poderes del Estado.