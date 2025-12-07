Un hombre argentino murió este viernes a la mañana en un violento accidente ocurrido en la Ruta 2 de Uruguay. El siniestro vial se registró alrededor de las 6 en el kilómetro 202, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el departamento de Soriano, cuando una camioneta chocó de frente contra un camión.

La víctima, identificada luego como Eduardo Gerling, de 50 años y oriundo de Concordia, Entre Ríos, conducía una Volkswagen Amarok. Según consignó Diario Uno Entre Ríos, se trató de una colisión “frontolateral” con un camión perteneciente a la empresa Mirtrans, dedicada al transporte y logística.

Publicidad

Las autoridades catalogaron el hecho como “muy grave” y confirmaron que Gerling sufrió lesiones severas que derivaron en su muerte en el lugar. Tras el impacto, la ruta quedó completamente cortada para permitir el trabajo de Policía Científica, personal policial y Bomberos. El tránsito fue desviado por Santa Catalina hacia Parada Suárez.

En un primer momento, la identidad del fallecido no había sido confirmada, pero horas más tarde el diario entrerriano El Once informó su nombre y señaló que era una persona conocida en la zona de Concordia y alrededores. En redes sociales, allegados publicaron mensajes de despedida tras conocerse la noticia.

Publicidad

El accidente reavivó la preocupación por los choques frontales en rutas de Uruguay. Meses atrás, un hecho similar ocurrió en la Ruta 9, a 28 kilómetros de la capital del departamento de Rocha, donde dos argentinos que viajaban en auto murieron tras impactar de frente contra una camioneta en un tramo en obra con doble sentido de circulación.

La seguidilla de siniestros también encuentra antecedentes recientes en Argentina. El viernes por la noche, una colisión frontal en la ruta provincial N.º 6, entre la autovía 19 y la ciudad de Esperanza (Santa Fe), dejó un hombre muerto y dos heridos. El impacto se produjo en una zona de doble línea amarilla entre Pujato Norte y Franck. El conductor del Chevrolet Onix falleció en el lugar, mientras que los ocupantes de la Toyota Hilux fueron trasladados al hospital Cullen.