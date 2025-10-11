En una tarde marcada por la violencia, un hombre de 45 años resultó herido con un arma blanca tras una feroz pelea con su hermano en el departamento 9 de Julio. El hecho ocurrió este sábado, minutos antes de las 15 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Laprida, en el Barrio 9 de Julio, según informó el medio Tiempo de San Juan.

Todo comenzó como una discusión familiar que rápidamente escaló a los golpes de puño, hasta que uno de los hombres, identificado como Héctor Raúl Guevara, de 43 años, tomó un cuchillo y apuñaló a su hermano Eduardo Javier Guevara, provocándole una herida en la zona derecha de la espalda.

De inmediato, la víctima fue trasladada al microhospital departamental y luego derivada al Hospital Rawson, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran de consideración, aunque su vida no corría riesgo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 11ª, que procedió a detener al agresor, quien se encontraba en estado de ebriedad al momento del ataque. Las autoridades continúan investigando los motivos que desataron la violenta pelea.

Según los primeros informes, no existían denuncias previas por violencia entre los involucrados, aunque se analizará si había antecedentes familiares.