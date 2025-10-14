Wanda Nara volvió a encender la polémica en torno a su conflicto con Mauro Icardi. Invitada al programa de streaming Sería Increíble, del ciclo de Olga, la empresaria habló sin filtros sobre la disputa judicial que mantiene con el futbolista por la llamada “restitución internacional”, el pedido de Icardi para que sus hijas se trasladen a vivir con él a Turquía.

Según relató, Icardi está utilizando el reclamo judicial para intentar forzar un reencuentro familiar. Ella aseguró que “Él está luchando para que mis hijas y yo nos vayamos a vivir a Turquía”. No obstante, Wanda fue categórica en su negativa: “No hay manera de que yo me vaya, tengo toda mi vida acá”, haciendo alusión a su carrera y compromisos laborales en Argentina.

El punto que más resonó en su entrevista fue el duro ataque dirigido a La China Suárez, quien, según la fuente, "hace varios meses disfruta enamorada de su vida en Turquía, donde vive con Mauro". Wanda sentenció: “Mis hijas no van a vivir con la que fue su amante y ahora su actual”. La empresaria definió directamente a la actriz como "la amante".

Wanda Nara también reveló una presunta estrategia utilizada por el futbolista: negarle la devolución de sus carteras más caras hasta que se vaya a vivir a Turquía con las hijas. La empresaria detalló que Mauro tiene "una mudanza entera" suya en la casa donde él vive ahora en Turquía, incluyendo “seis carteras Birkins y un montón de cosas más”.

La conductora explicó que le pidió esos bienes "de mil maneras y no me las devuelve con la excusa de que voy a volver”.

Sobre el avance del expediente judicial, Wanda se mostró irónica sobre la defensa de Icardi: “Mis abogados dicen que no hay chance de que eso pase, pero sus abogadas dicen que sí. No sé si no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar”.