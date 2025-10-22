Desde que se filtró la información de que Maxi López se sumaría a la nueva edición de MasterChef Celebrity, surgieron muchas especulaciones sobre lo que podría generar su cruce con Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo. Si bien es la exesposa y madre de sus hijos varones, con quien se separó en "muy malos términos", el futbolista y la empresaria han demostrado "dejar atrás rencores, limar asperezas y tener un buen vínculo como familia".

Sin embargo, para Yanina Latorre, este vínculo cordial esconde algo más. La Angelita no dudó en redoblar la apuesta sobre lo que podría ser un "gran escándalo".

Al aire de su programa en El Observador, Latorre opinó del presente del reality de cocina de Telefe. La conductora afirmó que la tensión entre la expareja es palpable, especialmente al ver la dinámica que tienen en el set de grabación, material que fue filmado hace unas dos semanas.

Latorre hizo un comentario directo y sin filtro sobre la química entre ellos, disparando que "Wanda está en esa etapa de que con Maxi son dos ex espectaculares" y que "para mi hay una tensión sexual".

Remarcando lo que ella supone que bien puede pasar en un futuro, Yanina Latorre sostuvo que la tensión es tal que "Maxi y Wanda terminan cog... si no es que ya no están cog... y nos engañaron a todos”.