Una mujer de 50 años encontró un arma de fuego en una plaza del departamento Pocito, mientras realizaba tareas de limpieza y mantenimiento. El hecho ocurrió en la Plaza Villa Huarpe, ubicada en calle Juan Jufré y Juan P. Justo, donde la ciudadana halló el revólver en el pasto, sobre una zanja o canal de riego. Inmediatamente, se comunicó con la Unidad Operativa Teresa de Calcuta para denunciar lo sucedido.

Tras recibir el aviso, el personal policial acudió al lugar y constató el hallazgo. Posteriormente, se dio intervención al Departamento de Policía Científica, que se hizo presente para realizar el levantamiento del arma de fuego. Se iniciaron las actuaciones investigativas correspondientes.

Publicidad

Ahora, se llevarán a cabo pericias para determinar la procedencia del arma y si se encuentra apta para el disparo. También se buscará establecer si el revólver se encontraba registrado a nombre de alguna persona. El hallazgo causó sorpresa en la comunidad local, que se vio alterada por la presencia del arma en un lugar público y de esparcimiento.