Policiales > En Pocito

Una mujer encontró un revólver en la acequia de una plaza

El hallazgo se produjo en la plaza Villa Huarpe, donde una ciudadana realizaba tareas de mantenimiento. El arma fue levantada por la Policía Científica para establecer su procedencia.

Por Ariel Patruceli

Hace 1 hora
El revolver había quedado a la vista de cualquiera, como si alguien se hubiera descartado de el ante un posible contacto con alguna autoridad policial.

Una mujer de 50 años encontró un arma de fuego en una plaza del departamento Pocito, mientras realizaba tareas de limpieza y mantenimiento. El hecho ocurrió en la Plaza Villa Huarpe, ubicada en calle Juan Jufré y Juan P. Justo, donde la ciudadana halló el revólver en el pasto, sobre una zanja o canal de riego. Inmediatamente, se comunicó con la Unidad Operativa Teresa de Calcuta para denunciar lo sucedido.

Tras recibir el aviso, el personal policial acudió al lugar y constató el hallazgo. Posteriormente, se dio intervención al Departamento de Policía Científica, que se hizo presente para realizar el levantamiento del arma de fuego. Se iniciaron las actuaciones investigativas correspondientes.

Ahora, se llevarán a cabo pericias para determinar la procedencia del arma y si se encuentra apta para el disparo. También se buscará establecer si el revólver se encontraba registrado a nombre de alguna persona. El hallazgo causó sorpresa en la comunidad local, que se vio alterada por la presencia del arma en un lugar público y de esparcimiento.

