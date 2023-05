Durante una entrevista radial en el departamento Ullum, el gobernador y candidato a gobernador del frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, Sergio Uñac, aseguró que en esta elección provincial del 14 de mayo, “está en juego esta gestión federal frente al otro modelo centralizado”.

Uñac estuvo acompañado por el intendente y candidato a diputado departamental, Leopoldo Soler; y los candidatos a intendente David Domínguez, Agapito Gil, Alfredo Jofré, y Atilio Rodríguez.

“Hemos institucionalizado la gestión con la Ley de Coparticipación municipal, ahora cada intendente sabe lo que le corresponde por ley y eso le da la posibilidad de proyectar lo que quiere hacer, lo que le pide la comunidad. Con esa tranquilidad hemos manejado la gestión federal. Ahora necesito que voten la lista completa, porque, así como un intendente necesita sus concejales, este gobernador necesita a sus intendentes para seguir desarrollando la provincia desde cada departamento”, dijo Uñac.

También hizo referencia al nuevo sistema electoral Sipad, asegurando que no limita la participación de nadie y en el que cada frente tiene los candidatos que ha querido tener. A su vez, afirmó que es un sistema electoral que aporta economía, no solo en lo económico, sino también de tiempo, sin extender la campaña meses y que eso termine resultando tediosa para la gente.

En el marco de las visitas nacionales a la oposición, agregó que los únicos que pueden determinar con quién y hacia dónde va la provincia de San Juan, son los sanjuaninos que van a votar el 14 de mayo.

Ante la pregunta por la situación económica, el gobernador dijo que “San Juan está entre las provincias en las que sus trabajadores son los que mejor cobran. Claro que sabemos que la inflación ataca fuerte, por eso estamos atentos a esos índices y en julio nos volvemos a sentar en mesa paritaria con las autoridades sindicales, como corresponde”.

Minería, energía y obras

Esta semana se conoció el último informe del Instituto Fraser, realizado en Canadá, que volvió a colocar a San Juan como provincia más atractiva para la inversión minera en toda Latinoamérica, y sobre el que fue consultado Uñac.

“La minería en San Juan tiene un rol trascendente y esa una muy buena noticia para los sanjuaninos. En abril tuvimos dos presentaciones de Informe de Impacto Ambiental de los proyectos Los Azules y Hualilán. El ranking posiciona a San Juan, desde México hacia abajo, como la provincia más atractiva para la minería y lo importante es que quienes determinan eso son las propias empresas mineras”, comentó.

La crisis hídrica fue otro tema. Uñac comenzó señalando que la producción de energías limpias comenzó en San Juan con la hidráulica y las centrales de La Olla, Ullum, Punta Negra, Los Caracoles y El Tambolar, complejo actualmente en construcción. Y que sin esos diques hubiera sido más complejo atravesar la sequía histórica.

“El Estado tiene que invertir en la conducción del agua desde los diques hasta la llegada a destino final, por eso la obra del Acueducto Gran Tulum va a mejorar el caudal de agua y la calidad del agua en cada domicilio, en esto trabajamos con una empresa de Israel que nos ayuda a planificar este trabajo”, dijo.

El gobernador remarcó que en el uso del agua en los domicilios y en cada finca es necesario un cambio cultural. “Un domicilio debe gastar 300 litros por día y en San Juan se gastan entre 700 y 800 litros por día, entonces hay que bajar el consumo del agua, es una apuesta que hay que hacer. En las fincas tenemos tecnificado el 35 % con riesgo por goteo, este año podríamos llegar al 45 % y tenemos que llegar al 100 %, pero esto necesita una decisión personal, de cada familia y de cada productor, es un cambio cultural que implica pequeños esfuerzos, pero el cambio climático nos señala que habrá menos recursos de agua en los próximos años y eso lo tenemos que contrarrestar con un cambio cultural en nuestras costumbres”, expresó.

Luego fue el turno de la obra pública y la diversificación de la matriz productiva, señalando que “San Juan es la que más viviendas construye en el país, y solo dos provincias argentinas construyen una obra hidroenergética, San Juan y Santa Cruz”.

También mencionó que San Juan es la primera provincia de generación solar, “vamos a estar entre 800 y 900 megas con la inversión de YPF Luz. San Juan es primera productora de aceite de oliva del país, de cal, segunda de oro y plata, primera productora de pistacho. Tenemos 2,9 % de desempleo y tenemos que llegar a cero”.

Apuntamos a las cosas que los sanjuaninos hemos logrado, pero no un gobierno, no Sergio Uñac, sino todos juntos. Yo me estoy proponiendo para gobernar San Juan con este equipo de trabajo para que podamos seguir haciendo cosas hasta 2027 y ahí habrá una renovación total, como corresponde”, aseguró.

Descentralización de la salud

“Inauguramos la tercera fase del Hospital Rawson, la ampliación del Marcial Quiroga y su casa para familiares de zonas alejadas, inauguramos el Hospital Julieta Lanteri que fue un salto de calidad en salud porque estaba estigmatizado y pasó de monovalente a polivalente”, expresó el gobernador.

“Inauguramos el Cemec para el diagnóstico y tratamiento de cáncer, hace días inauguramos en Jáchal el Hospital San Roque, antes fue el hospital de 25 de Mayo; y están por inaugurarse el de Rodeo, en iglesia; el de Calingasta. Además, avanzan la obra del Hospital de San Martín y el de Angaco, hemos licitado el de Los Berros y por licitar están los de Zonda, Caucete y Valle Fértil”, explicó Uñac.

Elecciones provinciales

Uñac aseguró que junto a su gente seguirá trabajando por el interior de la provincia, “porque San Juan se construye desde el interior hacia la capital, desde el lugar más alejado hacia el Gran San Juan. Este año cumplimos 40 años de democracia y en esta gran fiesta cívica el mejor homenaje es ejercer nuestro derecho al voto, a elegir nuestras autoridades. Sé que los ulluneros y los sanjuaninos se van a expresar masivamente como lo han hecho siempre con mucha lealtad a este dirigente”.

Por su parte, Soler aseguró que en Ullum van a seguir trabajando en el proyecto de Sergio Uñac, “que ha hecho de San Juan un ejemplo en el país. Lo único que nos tiene que interesar es que Ullum siga por esta senda de crecimiento donde nos puso Sergio, que ha cumplido sobradamente con todo lo que ha prometido y ha traído mucho más al departamento. Acá no tenemos dudas, tenemos claro que sos el gobernador que más hizo por el departamento y sabemos que hay mucho más por hacer”, dijo Soler.