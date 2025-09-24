Publicidad
Publicidad

Provinciales > Solidaridad

Unión de Rawson organiza un torneo de fútbol para ayudar a Diego Sosa

Un club rawsino organiza un torneo de fútbol para recaudar fondos destinados al tratamiento de Diego Román Sosa, un niño de 12 años que necesita atención médica urgente. La cita será en la cancha de Unión, con cuatro equipos participando y la entrada a valores accesibles.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

El Club Unión San Damián organiza este jueves un torneo de fútbol solidario llamado “Todos x Diego” para ayudar a Diego Román Sosa, un niño de 12 años que requiere un tratamiento médico urgente. La actividad se desarrollará en la cancha del club y contará con la participación de cuatro equipos: Unión San Damián enfrentará a Villa Hipódromo a las 21:30, mientras que Club Atlético Unión se medirá con Club Atlético Trinidad a las 22:30.

Cristian Romero, secretario del Club Unión, explicó a DIARIO HUARPE que Diego pertenece a la categoría 2013 y juega en las inferiores del club junto a sus hermanos. “Tuvo un golpe en un cumpleaños que despertó una enfermedad que ya estaba presente. Está internado y medicado, y su familia necesita apoyo para cubrir los tratamientos y adaptar su hogar para poder atenderlo adecuadamente”, señaló Romero.

Publicidad

La iniciativa busca costear no solo los tratamientos y la internación, sino también ver la posibilidad de acondicionar una habitación y baño en la casa de Diego para continuar con parte de la atención domiciliaria. La entrada general tendrá un valor de $3.000, mientras que los niños a partir de 10 años pagarán $1.000; menores de esa edad ingresan gratis. Las entradas se venderán en la misma cancha de Unión.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS