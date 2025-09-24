El Club Unión San Damián organiza este jueves un torneo de fútbol solidario llamado “Todos x Diego” para ayudar a Diego Román Sosa, un niño de 12 años que requiere un tratamiento médico urgente. La actividad se desarrollará en la cancha del club y contará con la participación de cuatro equipos: Unión San Damián enfrentará a Villa Hipódromo a las 21:30, mientras que Club Atlético Unión se medirá con Club Atlético Trinidad a las 22:30.

Cristian Romero, secretario del Club Unión, explicó a DIARIO HUARPE que Diego pertenece a la categoría 2013 y juega en las inferiores del club junto a sus hermanos. “Tuvo un golpe en un cumpleaños que despertó una enfermedad que ya estaba presente. Está internado y medicado, y su familia necesita apoyo para cubrir los tratamientos y adaptar su hogar para poder atenderlo adecuadamente”, señaló Romero.

La iniciativa busca costear no solo los tratamientos y la internación, sino también ver la posibilidad de acondicionar una habitación y baño en la casa de Diego para continuar con parte de la atención domiciliaria. La entrada general tendrá un valor de $3.000, mientras que los niños a partir de 10 años pagarán $1.000; menores de esa edad ingresan gratis. Las entradas se venderán en la misma cancha de Unión.