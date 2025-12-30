Una joven de 23 años necesita con urgencia una intervención quirúrgica de alta complejidad luego de sufrir un accidente este domingo por la tarde que casi la dejó cuadripléjica. Ante esto, sus familiares realizan una campaña para recaudar más de $7.000.000 de pesos para su operación.

Según informaron, la damnificada es Rocío Chico, oriunda de Rawson. El impacto de un choque en cadena le provocó un severo daño cervical producto del denominado “efecto látigo”, lo que comprometió su movilidad y la puso en riesgo de quedar con una lesión permanente si no se realiza la operación en el corto plazo.

Publicidad

Para llevar adelante la cirugía son necesarios implantes y materiales específicos cuyo costo total asciende a $7.297.500, monto que la familia debe reunir para garantizar el procedimiento. El presupuesto contempla una placa cervical de bajo perfil lordótica de titanio, un cage intersomático cervical anterior y un implante posterior para fijación de columna cervical con tornillos y barras.

El valor inicial de los materiales suma $8.797.500, pero con un descuento especial por pago en efectivo el total final a abonar es el mencionado. Los insumos incluyen asistencia técnica en quirófano, instrumental a préstamo y equipamiento de alta complejidad.

Publicidad

La joven se encuentra internada en el Hospital Rawson, con movilidad reducida, mientras su entorno inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.Quienes deseen ayudar pueden realizar aportes económicos a través del alias romina02chico, habilitado especialmente para la campaña.