Con enero en marcha y miles de sanjuaninos organizando su descanso, la decisión sobre dónde vacacionar dejó de ser solo turística para convertirse en una ecuación económica. Chile, Brasil y la costa argentina aparecen como las alternativas más consultadas, atravesadas por la pregunta central: qué conviene hacer con el dinero en un contexto de cambios impositivos y distintas cotizaciones del dólar.

Desde una mirada técnica, el economista Gabriel Martín sostiene que Chile continúa siendo una opción válida, aunque con matices. “Chile ya no está tan barato como en años anteriores, pero sigue siendo competitivo para quienes buscan mar cercano y consumo específico, como indumentaria”, explicó en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE. La diferencia, remarcó, está en la planificación financiera previa, que hoy resulta más sencilla que en temporadas pasadas.

En ese sentido, Martín señaló que la flexibilización de herramientas bancarias permitió ordenar mejor los gastos en el exterior. “Actualmente es recomendable utilizar cuentas en dólares asociadas a tarjetas de débito, ya que el consumo se debita directamente al tipo de cambio oficial del banco, generalmente más bajo que otras cotizaciones financieras”, detalló. Esta modalidad permite evitar sobrecostos y tener mayor previsibilidad.

El especialista advirtió, sin embargo, que el uso de la tarjeta de crédito aún tiene recargos. “Si bien comenzaron a eliminarse algunas restricciones, el consumo con tarjeta de crédito continúa alcanzado por un adicional del 30%. Puede usarse en situaciones puntuales, pero conviene cancelar luego con dólares comprados al tipo de cambio oficial o financiero para reducir el impacto”, recomendó.

Brasil aparece como otra alternativa atractiva, especialmente por la relación entre precios y tipo de cambio, mientras que la costa argentina mantiene ventajas en términos de cercanía y previsibilidad. “Quedarse en el país reduce riesgos cambiarios, aunque no siempre implica menores costos”, analizó Martín, al comparar alojamiento, transporte y consumo diario.

Como consejo final, el economista sugirió no depender de una sola herramienta. “Lo más prudente es hacer un mix: operar con tarjeta de débito desde cuentas en dólares y llevar algo de efectivo para gastos menores. En zonas turísticas, los tipos de cambio no siempre son favorables, pero contar con respaldo brinda tranquilidad”, concluyó.