Valle de Zonda Polo Gastronómico realizó un unboxing navideño para promocionar el destino

En el Parque Belgrano, en pleno centro de la ciudad de San Juan, se llevó adelante una acción especial de fin de año impulsada por Valle de Zonda Polo Gastronómico, el primer clúster gastronómico de la provincia. La propuesta consistió en un unboxing navideño de una caja gigante con premios y regalos, con el objetivo de reforzar un mensaje claro: Zonda está cerca y es una escapada ideal para disfrutar todo el año.

La actividad fue conducida por Lucho Linares y se desarrolló para dar a conocer. A través de una dinámica de trivias sobre Zonda —su cercanía, su historia, el vino y la gastronomía— se entregaron premios, principalmente gift cards, canjeables en los distintos emprendimientos que forman parte del polo.

Valle de Zonda Polo Gastronómico es el primer clúster gastronómico de San Juan y reúne a emprendimientos locales como La Coqueta, Finca Sierras Azules, El Alba, Sueños del Sur, Buena Vista Hotel Boutique y Xumek.

La propuesta del polo combina gastronomía, naturaleza, vino y hospitalidad, en un entorno de montaña a pocos minutos de la ciudad. La iniciativa busca consolidar al Valle de Zonda como un destino cercano, accesible y de calidad, ideal para una escapada de fin de semana o una salida de día, sin necesidad de realizar grandes traslados.

“La idea de esta acción es salir al encuentro de los sanjuaninos y recordarles que Zonda está muy cerca, que tiene propuestas diversas y que es un lugar pensado para compartir y disfrutar”, señalaron desde la organización.

Con este tipo de iniciativas, Valle de Zonda Polo Gastronómico continúa trabajando de manera articulada para fortalecer la identidad del destino, potenciar el desarrollo local y posicionar a Zonda como uno de los principales polos gastronómicos y turísticos de la provincia.