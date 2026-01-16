La emblemática residencia de Pampita y Benjamín Vicuña en el barrio de Belgrano, situada en las inmediaciones de los lagos de Palermo, se encuentra actualmente en venta.

Esta propiedad ganó relevancia mediática en diciembre de 2015, cuando la modelo difundió imágenes de las cámaras de seguridad para confirmar su vínculo sentimental en medio del conflicto con la China Suárez. Según se detalló en el programa de Ángel de Brito, el valor de la vivienda se redujo nuevamente a 2.2 millones de dólares.

La casa cuenta con una superficie total de 735 metros cuadrados, de los cuales 507 son cubiertos, distribuidos en cuatro plantas con seis ambientes. El diseño interior incluye cuatro dormitorios, cocina comedor, living comedor, cinco baños tipo toilette, un escritorio y un sector destinado a family room.

En la planta baja resalta un hall de triple altura y el acceso a una cava ubicada en el subsuelo. Por su parte, el primer piso posee la habitación principal con vestidor, hidromasaje y terraza propia al jardín, mientras que en el entrepiso hay otro cuarto con salida a un patio interno. El tercer nivel suma dos dormitorios adicionales con sus respectivos baños.

El sector exterior está compuesto por un jardín con pileta, solárium, una terraza amplia y cochera con capacidad para más de un vehículo. Sin embargo, la historia de la vivienda está marcada por tensiones; desde allí se filtraron audios de peleas donde la modelo le reclamó a Vicuña por sus infidelidades: "Perdí la cuentas de cuántas amantes tenés".

Tras la separación, Vicuña abandonó la casa primero y la modelo lo hizo poco después. Actualmente, la falta de mantenimiento afecta la propiedad, que se encuentra deshabitada tras haber sido alquilada por un tiempo.