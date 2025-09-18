Estados Unidos anunció que a partir del 1º de enero de 2026 se implementará una nueva tasa federal denominada “tasa de integridad de visa”, que incrementará el costo total del trámite para millones de solicitantes a nivel mundial, incluidos argentinos.

Actualmente, las visas de no inmigrante tienen un valor de US$185, pero con la incorporación de esta nueva tasa de US$250, el precio final llegará a US$435. Este cambio afecta a visas comunes como las categorías B-1 y B-2, utilizadas para turismo, negocios o visitas familiares, además de las visas estudiantiles (F, M) y de intercambio cultural (J), entre otras destinadas a viajes temporales.

Para quienes solicitan visas de estudiantes o visitantes de intercambio, el nuevo costo base se suma a otras tarifas existentes, como la del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS). En contraste, visas de trabajo especializado (como H1B, L, O, P, R), de inversionistas o de prometidos conservarán sus tarifas actuales, ya que la tasa adicional solo se aplica a visas de no inmigrante.

La “tasa de integridad” podría ser reembolsable únicamente en casos muy específicos: si el viajero abandona Estados Unidos dentro de los cinco días posteriores a la expiración de su visa y no ha violado las condiciones de su estadía. En cualquier otro caso, el pago será obligatorio y no reembolsable.

Esta medida forma parte de una ley presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es financiar mejoras en el proceso de emisión y control de visas.

Para quienes planean solicitar o renovar su visa, especialmente familias que gestionan varias solicitudes o estudiantes con programas prolongados, es fundamental considerar este incremento en el presupuesto de viaje. La recomendación oficial es seguir atentamente los comunicados de la embajada o consulado de Estados Unidos para conocer detalles sobre la aplicación del nuevo costo y los métodos de pago disponibles.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar o residir temporalmente en Estados Unidos podrán anticipar los costos y prepararse adecuadamente para los trámites vinculados a su visa americana.