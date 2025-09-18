Una reconocida empresa del rubro electricidad lanzó una convocatoria laboral destinada a Técnicos Electrónicos interesados en sumarse a su equipo de trabajo en San Juan.

La firma busca perfiles con conocimientos en Office, Excel y herramientas informáticas básicas, además de habilidades vinculadas al mantenimiento y soporte de equipos electrónicos. Si bien se valora la experiencia previa, también se destacan el compromiso, la responsabilidad y las ganas de aprender, por lo que la oportunidad es atractiva tanto para quienes ya cuentan con trayectoria como para quienes buscan dar sus primeros pasos en el sector.

Los interesados deben enviar su currículum digital al WhatsApp 2645705969, indicando como referencia “Puesto Técnico Electrónicos”. Desde la empresa subrayan que la búsqueda apunta a candidatos que deseen desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico y con posibilidades de crecimiento.