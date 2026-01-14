Un incendio generó importantes daños materiales en una casa ubicada en el Barrio Clemente Sarmiento, en Capital. Personal de Bomberos intervino a tiempo para sofocar las llamas.

Las llamas destruyeron por completo el dormitorio y causaron daños parciales en el comedor.

Fuentes oficiales informaron que todo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, en una habitación de la vivienda afectada. Las llamas consumieron prendas de vestir, muebles, ropa de cama y un colchón somier, provocando pérdidas materiales significativas.

Además, el incendio alcanzó de manera parcial el sector del comedor, como consecuencia del proceso ígneo que se desarrollaba dentro de la vivienda. Sin embargo, la rápida actuación del personal de emergencia permitió evitar que el fuego se propagara al resto del inmueble.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Las causas que dieron origen al incendio son materia de investigación.