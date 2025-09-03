El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ofreció una conferencia de prensa este mediodía en la previa del partido contra Venezuela por las Eliminatorias. El estratega se refirió a la especial significación del encuentro, que podría marcar el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en Argentina en esta instancia.

Scaloni confirmó la presencia del capitán en el partido de mañana y se refirió al momento emotivo que se vivirá. "Es un partido, por lo que ya declaró Leo, que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que va a ir a la cancha y que él mismo lo disfrute porque lo merece", expresó el director técnico.

Con visible emoción, Scaloni profundizó en el privilegio que significa trabajar junto al astro rosarino. "Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto". Además, dejó abierta la posibilidad de que no sea su despedida definitiva en casa: "Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece".

El DT también describió el aura única que Messi genera dentro del plantel. "Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante".

Más allá del homenaje a Messi, Scaloni se centró en el partido y advirtió sobre la solidez del rival. "Venezuela es un equipo estructurado, tiene su manera de jugar, tiene un gran centrodelantero que jugó y juega en niveles altos, basan su juego en él. Tienen buenos extremos. Tiene el sello del Bocha [José Pekerman] y que está en las puertas históricas de un Mundial. Será un partido difícil porque para ellos un buen resultado los acercaría más".

El entrenador de la Selección Argentina finalizó su conferencia con un mensaje claro para la hinchada: "Al hincha le digo que venga a la cancha a disfrutar del momento, desde que se ganó el Mundial y la Copa, se generó una sintonía con la gente y los jugadores especial. Cada vez que viene la selección a jugar con Argentina es una fiesta. Queremos que mañana sea".