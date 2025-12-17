Cada 17 de diciembre se celebra en la Argentina el Día del Contador, una fecha que no surge al azar sino que remite a un hito fundamental en la historia de la contabilidad. El origen se encuentra en el año 1494, cuando el fraile y matemático italiano Luca Pacioli publicó en Venecia una obra que cambiaría para siempre la forma de registrar las operaciones económicas.

Se trata del libro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, donde por primera vez se explicó de manera ordenada y escrita el método de la partida doble. Este sistema, basado en el registro de debe y haber, permitió dar claridad, equilibrio y control a la administración de bienes y transacciones comerciales.

La importancia de ese trabajo fue tal que Pacioli pasó a ser considerado el padre de la contabilidad moderna. Sus conceptos, desarrollados hace más de cinco siglos, siguen siendo la base de los sistemas contables actuales, tanto en empresas privadas como en organismos públicos.

En la Argentina, los consejos profesionales y entidades vinculadas a las ciencias económicas adoptaron el 17 de diciembre como una fecha simbólica para homenajear a los contadores públicos. La jornada reconoce no solo el saber técnico, sino también el rol estratégico que cumple la profesión en la transparencia, la planificación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Con el paso del tiempo, el Día del Contador se consolidó como una oportunidad para poner en valor una tarea clave en la vida económica del país, muchas veces silenciosa, pero indispensable para el funcionamiento del sistema productivo y financiero.