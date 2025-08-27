Accidente de helicóptero en Francia: cayó mientras combatía incendios

Un helicóptero que formaba parte de las operaciones para controlar un incendio en el noroeste de Francia sufrió un accidente el pasado domingo. La aeronave se precipitó en un estanque en la localidad de Rosporden mientras intentaba recoger agua para combatir el fuego. El incidente, que generó momentos de tensión entre los equipos de emergencia, ocurrió después de que el aparato perdiera estabilidad durante la maniobra, lo que provocó su caída. A pesar de la violencia del impacto, la tripulación a bordo logró salir sin heridas, según confirmaron las autoridades locales.

Testigos presenciales detallaron la secuencia del accidente. El helicóptero, un modelo Morane 29, se aproximó al lago de Rosporden a gran velocidad. En un intento por recoger agua, el rotor de cola se sumergió, y al tratar de elevarse, el piloto perdió el control. Un video del suceso muestra cómo la aeronave comienza a girar de manera incontrolada en el aire para luego desplomarse violentamente en el agua, donde se desintegró, esparciendo escombros.

El helicóptero había completado 27 descargas de agua el mismo día para ayudar a contener un incendio en Beuzec-Cap-Sizun, y la misión en la que ocurrió el accidente buscaba proteger una vivienda amenazada por un incendio forestal cerca de Rosporden. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del percance y han elogiado el profesionalismo de los pilotos, destacando que el suceso sirve como recordatorio de los peligros inherentes al trabajo de los servicios de emergencia en Francia.

El video del accidente del helicóptero se viralizó rápidamente

Este incidente en Francia tiene lugar meses después de otra tragedia aérea en Estados Unidos. El pasado mes de mayo, una avioneta modelo Cessna 550 se estrelló en un barrio residencial de San Diego, California, cerca del aeropuerto ejecutivo Montgomery-Gibbs. El accidente causó la muerte de varias personas y dejó daños significativos en viviendas y vehículos.

Las autoridades de San Diego informaron que, al momento del accidente, había una densa niebla en la zona, lo que pudo haber dificultado la visibilidad del piloto. El Departamento de Policía local confirmó varias muertes, aunque no precisó el número exacto. Asimismo, el capitán Robert Heely, comandante de la Base Naval de San Diego, indicó que muchas familias de militares se vieron afectadas, ya que el siniestro ocurrió en una de las mayores zonas residenciales para personal militar en el mundo.