La decisión del Gobierno nacional de otorgar asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre reactivó la expectativa en las provincias, donde cada jurisdicción debe definir si adhiere o adopta un esquema propio. En San Juan, por el momento, no hay una resolución oficial y el tema se encuentra en plena etapa de análisis dentro del Ejecutivo provincial.

La medida dispuesta por Nación alcanza a los empleados de la administración pública nacional y busca ordenar la actividad estatal en la antesala de las celebraciones de fin de año. Sin embargo, en el ámbito provincial la situación es distinta, ya que la definición depende exclusivamente del Gobierno local y de su evaluación sobre el impacto administrativo y operativo.

Publicidad

Según trascendió desde Casa de Gobierno, la Provincia estudia una alternativa diferente a la propuesta nacional. En lugar de decretar asueto los días 24 y 31, se analiza la posibilidad de otorgarlo el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026. De concretarse, esta opción permitiría generar fines de semana largos, sin afectar de manera directa la actividad administrativa en las jornadas previas a Nochebuena y Año Nuevo.

La definición es seguida de cerca por los trabajadores estatales y también por distintos sectores de la actividad privada, que suelen organizar su funcionamiento en función del calendario administrativo. En ese marco, la decisión que adopte San Juan marcará el ritmo de la última semana laboral de 2025 y del inicio de 2026.

Publicidad

Por estas horas, la expectativa está puesta en que el Gobierno provincial comunique su resolución entre mañana o pasado, despejando las dudas sobre si San Juan adherirá al esquema nacional o avanzará con una modalidad propia para el cierre del año.