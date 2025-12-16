Elon Musk se posicionó como la primera persona en la historia moderna en acumular un patrimonio de 600.000 millones de dólares, gracias a la reciente revaluación de SpaceX, su compañía aeroespacial.

Este aumento patrimonial se debe principalmente a que SpaceX fue valorada en 800.000 millones de dólares, cifra que se duplicó desde junio de 2024 tras una oferta de recompra de acciones. Musk posee el 42% de la empresa, lo que le permitió sumar 168.000 millones de dólares a su fortuna personal.

La proyección de SpaceX incluye una posible salida a bolsa para 2026, lo que podría incrementar aún más su valor. Sin embargo, incluso sin esta operación, SpaceX es actualmente el activo más valioso dentro del patrimonio de Musk.

Además de SpaceX, Elon Musk mantiene una participación del 12% en Tesla, valorada en aproximadamente 197.000 millones de dólares. También posee opciones sobre acciones relacionadas con el CEO Performance Award de 2018, cuyo valor fue ajustado a 69.000 millones de dólares tras una anulación judicial, pendiente de resolución definitiva en la Corte Suprema de Delaware.

El crecimiento de Musk ha sido vertiginoso: en marzo de 2020 su patrimonio era de 24.600 millones de dólares, y para agosto de ese mismo año ya superaba los 100.000 millones, convirtiéndose en la quinta persona en alcanzar ese nivel.

Actualmente, el segundo lugar en el ranking de multimillonarios lo ocupa Larry Page, cofundador de Google, con una fortuna estimada en 252.000 millones de dólares. Esto implica que Elon Musk aventaja a Page por 425.000 millones de dólares, consolidando su liderazgo mundial.

Según Forbes, Musk está “más cerca de conquistar los mil millones de dólares que de perder su liderazgo mundial”, lo que anticipa un futuro en el que podría ampliar aún más esta marca histórica.