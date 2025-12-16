La Secretaría de Ambiente realizó la liberación de 20 aves silvestres que habían sido recuperadas en distintos operativos vinculados a la tenencia ilegal y al tráfico de fauna en la provincia. Los ejemplares regresaron a su hábitat natural luego de completar un proceso integral de rehabilitación.

Las aves fueron rescatadas por personal de la Dirección de Conservación y su equipo técnico, en el marco de allanamientos y secuestros efectuados en diferentes puntos de San Juan. Tras los procedimientos, los ejemplares fueron trasladados al área protegida La Ciénaga, donde atravesaron un seguimiento sanitario y físico hasta alcanzar condiciones adecuadas para su liberación.

La suelta se llevó a cabo en el departamento Sarmiento y fue supervisada por autoridades judiciales. Del operativo participaron efectivos de la Policía Rural, personal de la Secretaría de Ambiente y vecinos de la zona, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Entre las especies liberadas se encuentran pepiteros de collar, cabecita negra, diucas, canaritos de la sierra y jilgueros dorados. Según se informó, todas las aves se encontraban en condiciones óptimas al momento de ser reinsertadas en su entorno natural.

Esta acción da continuidad a una primera liberación realizada dos meses atrás, cuando también fueron reinsertados 20 ejemplares, como parte de una estrategia sostenida de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre.

Desde la Secretaría de Ambiente se recordó que la captura, el cautiverio y el comercio ilegal de aves están prohibidos y que estos hechos pueden denunciarse al 4305057 o vía WhatsApp al 264-4305057.