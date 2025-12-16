Provinciales > Fauna protegida
Ambiente liberó 20 aves silvestres rescatadas de la tenencia ilegal
POR REDACCIÓN
La Secretaría de Ambiente realizó la liberación de 20 aves silvestres que habían sido recuperadas en distintos operativos vinculados a la tenencia ilegal y al tráfico de fauna en la provincia. Los ejemplares regresaron a su hábitat natural luego de completar un proceso integral de rehabilitación.
Las aves fueron rescatadas por personal de la Dirección de Conservación y su equipo técnico, en el marco de allanamientos y secuestros efectuados en diferentes puntos de San Juan. Tras los procedimientos, los ejemplares fueron trasladados al área protegida La Ciénaga, donde atravesaron un seguimiento sanitario y físico hasta alcanzar condiciones adecuadas para su liberación.
La suelta se llevó a cabo en el departamento Sarmiento y fue supervisada por autoridades judiciales. Del operativo participaron efectivos de la Policía Rural, personal de la Secretaría de Ambiente y vecinos de la zona, en cumplimiento de los protocolos establecidos.
Entre las especies liberadas se encuentran pepiteros de collar, cabecita negra, diucas, canaritos de la sierra y jilgueros dorados. Según se informó, todas las aves se encontraban en condiciones óptimas al momento de ser reinsertadas en su entorno natural.
Esta acción da continuidad a una primera liberación realizada dos meses atrás, cuando también fueron reinsertados 20 ejemplares, como parte de una estrategia sostenida de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre.
Desde la Secretaría de Ambiente se recordó que la captura, el cautiverio y el comercio ilegal de aves están prohibidos y que estos hechos pueden denunciarse al 4305057 o vía WhatsApp al 264-4305057.