Google anunció el lanzamiento de Android Emergency Live Video, una innovadora herramienta que permitirá a los operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo desde los teléfonos celulares con sistema Android. Esta función busca mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, facilitando la intervención policial en tiempo real.

El sistema está diseñado para que solo los operadores de emergencia puedan iniciar la solicitud de video en vivo; el usuario que llama podrá aceptar, rechazar o interrumpir la transmisión, pero no activarla de forma autónoma. Además, para garantizar la privacidad, todo el contenido estará cifrado, evitando el acceso de terceros no autorizados.

Actualmente, esta función se encuentra disponible exclusivamente en Estados Unidos, así como en algunas regiones de México y Alemania. Para que pueda implementarse en otros países, como Argentina, Google debe establecer colaboraciones con organismos públicos locales. Entre los requisitos técnicos, se necesita un dispositivo con Android 8 o superior y tener Google Play Services actualizado.

La inseguridad en las calles es un desafío global que varía según cada país, y herramientas como esta reflejan la responsabilidad social de las empresas tecnológicas para ofrecer soluciones que puedan salvar vidas en momentos críticos. Aunque no se presenta como una solución definitiva, Android Emergency Live Video representa un avance significativo para mejorar la atención en emergencias.

Hace aproximadamente un año, Apple lanzó una función similar llamada Emergency SOS Live Video, que también opera en Estados Unidos pero no se ha extendido internacionalmente. De lograrlo, Google sería pionero en llevar esta tecnología a más territorios.