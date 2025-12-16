Starlink, la red satelital impulsada por Elon Musk, planea ofrecer en Argentina un servicio que conectará los teléfonos celulares directamente a sus satélites de órbita baja. Esta tecnología, conocida como Starlink Direct to Cell (D2D), apunta a resolver la falta de cobertura móvil en zonas rurales, montañosas y marítimas, donde la conectividad tradicional es limitada o inexistente.

Actualmente, el servicio se encuentra en etapa de pruebas en países vecinos como Chile y Perú, y aunque no hay una fecha definitiva para su lanzamiento en Argentina, se esperan novedades para finales de 2025. Su implementación dependerá de las alianzas que Starlink pueda concretar con los proveedores locales de telefonía móvil, tales como Claro, Movistar o Personal.

¿Qué requisitos debe cumplir el usuario?

Para acceder a este servicio, los celulares deben contar con soporte 4G/LTE, que es el estándar de comunicación utilizado por los satélites. Además, el dispositivo debe tener sistemas operativos Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante, y una visión despejada del cielo para establecer la conexión directa con el satélite en áreas sin cobertura terrestre.

La tecnología D2D utiliza satélites equipados con un módem “eNodeB” que funciona como una antena de telefonía móvil con conexión 4G, permitiendo que los celulares se comuniquen sin necesidad de una antena parabólica, hardware adicional o aplicaciones especiales. En la fase inicial, el servicio incluirá mensajería de bajo tráfico, como SMS o WhatsApp, y posteriormente se ampliará a datos de tráfico más intensivo para uso cotidiano.

Modelos de comercialización previstos contemplan dos opciones: incorporar la conectividad satelital en planes premium de telefonía móvil, donde podría ser gratuita para los usuarios de planes más costosos, o bien ofrecerla como un servicio adicional con un costo fijo mensual estimado en alrededor de 10 dólares, basado en experiencias internacionales.

En cuanto a costos, Starlink ya ofrece en Argentina planes de Internet satelital por menos de 40.000 pesos, aunque esta nueva modalidad para celulares podría tener condiciones particulares según las negociaciones con las operadoras locales.

La llegada de Starlink Direct to Cell representa una alternativa revolucionaria para mejorar la conectividad en regiones aisladas, con la promesa de un acceso móvil más estable y sin las limitaciones de la infraestructura terrestre tradicional.