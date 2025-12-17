Acefalía en San Lorenzo: Moretti impugnará el acta

San Lorenzo de Almagro nuevamente se encuentra acéfalo y su futuro por dirimirse, luego de una intensa jornada de reestructuración institucional que concluyó con las renuncias suficientes para poner fin al mandato directivo.

La renuncia de la mayoría de los miembros de la Comisión Directiva (CD) se confirmó este martes. El club emitió un comunicado oficial para informar que "San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social". Quienes ratificaron sus renuncias a sus cargos fueron los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom, además del vocal suplente Mariano Marino.

Pese a la renuncia de prácticamente toda la CD, el presidente Marcelo Moretti no firmó el acta que decretaba la acefalía, ni renunció a su cargo, al igual que Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Costantino. De hecho, Moretti había asegurado antes de la reanudación de la reunión, que tuvo lugar mientras cientos de hinchas expresaban su repudio en Ciudad Deportiva, que "La licencia no es una posibilidad" y que "no voy a renunciar".

El mandatario azulgrana manifestó su descontento con la decisión de sus pares y avisó que llevará la situación a la justicia, argumentando que el acta contiene "anomalías" y debe ser impugnada. En diálogo con un medio nacional, Moretti dejó clara su posición: "Vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía, tiene un montón de vicios y hay cuestiones que lamentablemente se siguen haciendo mal. Estaba hablando con los abogados, vamos a impugnarlas". El presidente insistió en que no terminó de ver ni firmar el documento, y denunció acciones internas: "La acefalía no está bien decretada. El acta no la terminé de ver, no la firmé. Hay un montón de cuestiones que carecen de normalidad". Finalmente, Moretti afirmó que lleva un año enfrentando movimientos internos: "Estuve hasta recién tratando de hacer entender la situación del club y lamentablemente, algunos pares de CD, siguen haciendo las cosas mal. Me quieren hacer un golpe de estado desde hace un año".

Ante el caótico escenario, el gobierno del club recaerá nuevamente en Daniel Matos, presidente de la Asamblea. La institución encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes que, al confirmarse la acefalía, "se encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes del Club la convocatoria con urgencia a reunión extraordinaria para que asuman transitoriamente y para que en las siguientes 48 horas convoquen al cuerpo completo de la Asamblea de Representantes a los efectos de designar una Comisión Transitoria".