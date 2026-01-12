Pedro Pascal se lesionó el cuello filmando Avengers: Doomsday

El rodaje de la cinta Avengers: Doomsday encendió las alarmas tras confirmarse que Pedro Pascal sufrió un accidente durante la filmación de sus primeras escenas. El actor, quien encarna al líder de Los 4 Fantásticos, resultó lesionado mientras trabajaba junto a su compañero de reparto Alan Cumming,.

La noticia se dio a conocer a través de Cumming, quien interpreta a Nightcrawler, durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!. Según el relato del actor británico, el percance ocurrió por la complejidad de la toma y las dimensiones físicas de los personajes, descartando que se tratara de una secuencia de pelea.

Publicidad

Sobre el incidente, Cumming declaró: “Lo divertido fue que en mi primera escena con Pedro, él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que, de verdad, yo ‘rompí’ a Pedro”.

Debido a la lesión, Pascal fue enviado a su hogar como medida preventiva para descansar. Medios especializados informaron que el actor recibió masajes terapéuticos y una terapia de ventosas (cupping) para aliviar la tensión cervical. A pesar de la preocupación inicial de los seguidores, el inconveniente no fue de gravedad y el chileno ya se reincorporó al trabajo en buen estado,.

Publicidad

Fuentes cercanas a Disney y Marvel Studios confirmaron que el cronograma de filmación no enfrentó retrasos significativos por este suceso. La producción continúa su curso para lo que se proyecta como el evento más grande de la Fase 6 del MCU.