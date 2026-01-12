San Martín continúa fortaleciendo su plantel de cara a la temporada de la Primera Nacional y confirmó la incorporación de Nicolás Iachetti. Se trata de un delantero proveniente de Cipolletti de Río Negro.

El club verdinegro oficializó la llegada del atacante en sus redes sociales. El jóven firmó su vínculo con el conjunto de Concepción y se sumará a la pretemporada bajo la dirección técnica de Ariel Martos.

Publicidad

Iachetti nació el 21 de abril del 2000 en Cipolletti y se formó en las inferiores del club albinegro. Tiene 25 años y se consolidó en Cipolletti tras haber pasado por distintos préstamos: vistió la camiseta de Independiente de Neuquén, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Su último equipo fue Sol de América de Formosa, donde estuvo a préstamo.

La llegada de Iachetti refuerza la ofensiva del equipo verdinegro, que busca mejorar su rendimiento en la Primera Nacional y potenciar su plantel con jugadores jóvenes y experimentados que ya conocen la categoría.

Publicidad

Con este movimiento, San Martín da señales claras de sus aspiraciones y de la intención de armar un plantel competitivo y sólido para afrontar la exigente temporada que se avecina.