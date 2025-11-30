Adriana Salgueiro contó detalles escalofriantes de las amenazas de muerte

Adriana Salgueiro, invitada de honor en el programa "La Noche de Mirtha" (eltrece), se presentó visiblemente afectada, triste y preocupada, compartiendo el angustiante momento que atraviesa debido a amenazas de muerte recibidas a través de las redes sociales. La actriz llegó al programa de Mirtha Legrand portando un botón antipánico que ahora la acompaña a todos lados, el cual le mostró a Legrand.

Al ser consultada por Mirtha Legrand sobre las personas que la persiguen, Salgueiro inició su relato, el cual la llevó a quebrarse al aire: "En realidad, yo tuve una amenaza de muerte". Detalló que el acoso se manifestó cuando estaba realizando una transmisión en vivo en una red social: "Yo estaba haciendo un vivo en una de las redes sociales y me empezaron a poner: ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’, bueno, un montón de cosas".

El terror se intensificó cuando los acosadores revelaron un dato personal escalofriante. Salgueiro (de 61 años) reveló que "Pusieron una dirección exacta. En realidad, era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía". Este detalle fue el punto de inflexión para la actriz: "Ellos no lo sabían, pero pusieron la dirección. Yo dije: ‘Esto ya no es un chiste, ya me están avisando seriamente’". A pesar de la gravedad, Salgueiro intenta manejar la situación, contando que "Trato de no perseguirme".

En cuanto a la identificación de los responsables de la amenaza por redes sociales, la actriz informó a Mirtha y a sus invitados que "Está identificada la persona que hizo las amenazas, es una mujer. Sabemos el nombre, el apellido, donde vive, el documento. Pero la Justicia trabaja diferente".

Las intimidaciones escalaron de lo virtual a lo físico. Salgueiro confirmó que, si bien las amenazas online provienen de una mujer, fueron dos hombres quienes se apersonaron. Con dificultad para hablar del hecho porque se quiebra, la actriz relató la secuencia de intrusión que ocurrió en su antiguo edificio: “Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”.

Adriana Salgueiro confirmó que las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y que ella misma los vio. "Sí, los vi. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también", aseguró. Detalló los métodos usados para evadir la vigilancia: "Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa". La actriz aseguró tener todas las pruebas grabadas, las cuales su abogado Pablo Gómez de Olivera presentó a la causa, y que se encuentran en análisis por la Justicia.

Al finalizar su relato, Mirtha le preguntó a Salgueiro si conocía el motivo detrás del acoso, a lo que la actriz respondió rotundamente: "No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política... Al contrario, no lo sé, no lo sé".