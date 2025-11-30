Defensores de Argentinos ascendió a primera tras ganarle a Villa Hipódromo

Defensores de Argentinos, conocido como "el Defe", escribió una página histórica para el club este domingo al lograr su primer ascenso a la Primera Local. La victoria decisiva se concretó tras vencer por 2 a 0 a Villa Hipódromo en un encuentro disputado en la cancha de Peñarol, ubicada en Chimbas.

Esta tarde se convirtió en una jornada soñada para el conjunto de Santa Lucía. El marcador se abrió a los 33 minutos del primer tiempo, momento en el que Ezequiel Ferreyra ejecutó con precisión un penal. Este tanto desató el primer gran festejo en la tribuna. Tras recibir el gol, el conjunto de Rawson (Villa Hipódromo) intentó reaccionar y buscó quebrar la defensa rival, pero sus esfuerzos no rindieron fruto.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta los momentos finales. Cuando el reloj marcaba el cierre de la tarde, apareció Johan Cuello para sentenciar la historia. Su gol definitivo selló el 2-0 y aseguró el tan esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol sanjuanino. La anotación final desató la celebración de los jugadores, el cuerpo técnico y los simpatizantes.