Nico Vázquez reflexionó sobre su transformación tras su separación

Nico Vázquez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una profunda reflexión acerca de los cambios personales que ha experimentado en este último tiempo. Esta publicación llega en medio de un año marcado por su separación de Gimena Accardi y el furor generado por su nuevo romance con Dai Fernández. Incluso, el actor lanzó la reflexión luego de confirmar su vínculo con Fernández, mientras que se ha mencionado la opinión de Gonzalo Gerber tras el nuevo vínculo, y que Gimena Accardi compartió su felicidad por un logro personal mientras Nicolás Vázquez y Dai Fernández preparan su primer viaje juntos.

A través de su cuenta de Instagram, Nico Vázquez compartió una serie de fotografías especiales donde se lo ve ante un espejo, registrando momentos clave de su paso por la obra teatral Rocky. El actor quiso cumplir un deseo íntimo: que un fotógrafo capturara su imagen en tres instantes distintos en el teatro: antes, durante y después de una función.

Este deseo se concretó con el talento del fotógrafo Germán Romani. Vázquez explicó que se dio el gusto de que Romani lo retratara en el antes, durante y después de la obra.

El mensaje que acompañó las imágenes estaba cargado de emoción. El artista detalló el significado profundo de ese proceso de conversión actoral, afirmando que "hay algo mágico en ese instante donde uno deja de ser uno para convertirse en el personaje que amo profundamente y también en ese momento donde se vuelve, con todo lo que la función dejó marcado en el cuerpo y en el alma".

Vázquez, quien hace poco viajó a Filadelfia y dio detalles de la relación amorosa que tiene con su compañera de elenco, enfatizó que el registro capturado por Romani es una herramienta única para comprender esa mutación. "A través del espejo, de Romani, es un registro único de esa transformación: la mirada previa, la entrega absoluta y la huella que el proceso creativo imprime en cada artista", expresó Vázquez.

Finalmente, el actor agradeció el trabajo del fotógrafo, reconociendo la capacidad de las imágenes para revelar lo que a simple vista no es perceptible. "Gracias, Germán, por capturar eso que a veces ni uno mismo puede ver", concluyó Vázquez.