Una tarde de violencia vivieron los habitantes de Villa Las Rosas, en el departamento Rawson, cuando un sujeto descontrolado desató su furia contra su pareja, su familia política y, peor aún, contra la misma Policía. El drama se centró en la vivienda familiar, donde Rodríguez, un joven de 27 años, regresó dispuesto a armar un escándalo de proporciones inesperadas.

El Comando Radioeléctrico Sur recibió el alerta que había un hombre agresivo que gritaba y amenazaba. Rápidamente, un móvil se hizo presente en el lugar para frenar la locura. Cuando los uniformados llegaron, observaron al sujeto en la entrada de la casa, totalmente fuera de sus cabales, vociferando que él mataría a todos si no lo dejaban ingresar.

Un cabo del Comando Radioeléctrico intentó calmarlo, hablando con él para bajar los decibeles de la bronca. Sin embargo, Rodríguez no entendió de razones. En un abrir y cerrar de ojos, sacó un cuchillo de su cintura y se abalanzó contra el oficial. Él lanzó varias estocadas, con la clara intención de herirlo, apuntando al abdomen y a los brazos. Por suerte el policía esquivó todos los ataques, evitando una tragedia que habría teñido de sangre el hecho.

Finalmente, el personal policial logró reducir y aprehender al agresor, quien opuso una férrea resistencia. Dentro de la casa, los moradores presentaron lesiones producto de la violencia previa de Rodríguez, por lo que recibieron asistencia. El Ayudante Fiscal, doctor Martín Eder, se hizo presente de inmediato e inició el procedimiento de Flagrancia. El cuchillero quedó detenido y enfrentó cargos por lesiones, violación de domicilio y amenazas agravadas.