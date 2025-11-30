Viento y mucho calor, así iniciará diciembre en San Juan

San Juan enfrentará días de clima cambiante con fuertes ráfagas de viento sur, altas temperaturas y probables tormentas hacia el fin de semana. Con la llegada de diciembre, la provincia afrontará jornadas marcadas por la inestabilidad climática, según detalló el pronóstico del tiempo para la primera semana del mes. Los sanjuaninos deberán estar atentos a las variaciones de temperatura y a la presencia de vientos fuertes durante los próximos días.

De acuerdo con el informe de Meteored, los primeros días de diciembre estarán caracterizados por la presencia de viento sur. Se ha precisado que las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h. Estas condiciones podrían generar sensaciones térmicas más bajas y algunas complicaciones para actividades al aire libre.

Publicidad

El pronóstico de Meteored también advierte sobre un fuerte aumento de la temperatura tras los primeros días ventosos. Se prevé que la temperatura podría llegar hasta los 36 grados. Este ascenso mantendrá jornadas calurosas y soleadas durante la semana. Sin embargo, la advertencia principal reside en que habrá cambios repentinos en el clima debido a la inestabilidad. Esta situación se enmarca en la información de que San Juan enfrentará días de clima cambiante.