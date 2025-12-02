El presidente Javier Milei encabezó este mediodía la ceremonia de juramento de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación. El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de la ministra saliente, Patricia Bullrich, junto a ministros del Poder Ejecutivo, autoridades de las fuerzas de seguridad, funcionarios y familiares.

El abrazo de Milei con Patricia Bullrich.

Monteoliva, licenciada en Seguridad y hasta hoy secretaria del área, fue confirmada oficialmente al frente del Ministerio tras presentar su renuncia al cargo anterior. A través de sus redes sociales expresó: “Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”.

Funcionarios del Gobierno presenciaron el acto.

La funcionaria destacó la continuidad de la línea de gestión impulsada por Bullrich en materia de seguridad, basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”. En ese sentido, Monteoliva aseguró que su conducción sostendrá y fortalecerá ese rumbo: “Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”.

Con esta designación, el Gobierno reafirma su intención de mantener la estructura operativa y doctrinaria aplicada desde diciembre de 2023, enfocada en la coordinación federal, la lucha contra el delito complejo y la presencia activa en cada jurisdicción del país.