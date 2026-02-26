El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por ahorristas de perfil conservador por su bajo riesgo y previsibilidad: desde que se pacta la colocación hasta el vencimiento se sabe exactamente cuánto se cobrará.

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de alrededor del 25%, invertir $1.200.000 a 30 días genera intereses de aproximadamente $24.657,53. Al vencimiento, el monto total que recibe el ahorrista, sumando el capital inicial y los intereses, sería de $1.224.657,53.

Publicidad

Variación de tasas según bancos

La rentabilidad inmediata depende de la tasa que ofrezca cada entidad financiera. Algunas de las tasas nominales anuales que pagaban distintos bancos para un plazo fijo de 30 días son:

Banco de la Nación Argentina: 25%

Banco Santander Argentina: 23%

Banco Galicia y Buenos Aires: 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

BBVA: 24%

Banco Macro: 28%

Banco BICA: 33%

Banco CMF: 33,5%

Banco del Comercio: 33,5%

Reba: 34%

Estas diferencias hacen que elegir el banco con mejor tasa puede aumentar el rendimiento final de tu plazo fijo.

Publicidad

Cómo constituir un plazo fijo

Constituir un plazo fijo es sencillo y se puede hacer desde el home banking o app del banco:

Ingresá a la sección de “Inversiones” o “Plazo fijo”. Indica el monto a invertir (por ejemplo, $1.200.000). Elegí un plazo de 30 días. Confirmá la operación y conservá el comprobante. Al vencimiento del plazo, el capital más los intereses se acreditarán en tu cuenta.

El plazo fijo es ideal para quienes priorizan la seguridad y previsibilidad de sus ahorros, aunque puede estar por debajo de la inflación en algunos periodos. Por eso, muchos ahorristas lo combinan con otras alternativas de inversión si buscan mayores rendimientos o protegerse contra la pérdida de poder adquisitivo.