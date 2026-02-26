Un brutal ataque a tiros en la ciudad de Rosario dejó como saldo tres adultos y una nena de seis años baleados, en un hecho que generó alarma y conmoción en la zona.

El episodio ocurrió en la vía pública cuando un grupo de motoqueros abrió fuego contra las víctimas, que se encontraban en la calle sin mediar disputa pública conocida hasta el momento. Los agresores huyeron inmediatamente tras los disparos.

Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local. Entre ellas se encuentra una menor de seis años, quien fue alcanzada por uno de los proyectiles. Fuentes médicas informaron que su estado se encuentra estable, aunque continúa bajo observación.

Los tres adultos presentan diversas heridas de bala y permanecen internados, recibiendo atención especializada. Hasta el momento no se confirmó que las víctimas tuvieran vínculos con organizaciones delictivas ni que el ataque haya sido motivado por una disputa específica.

Fuentes policiales detallaron que la escena fue preservada por efectivos de la fuerza mientras se recaban pruebas y testimonios de testigos. Los investigadores ya analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los sospechosos y la secuencia exacta de los hechos.

Se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los motociclistas implicados, que habrían escapado en dirección desconocida.

El violento hecho se suma a una serie de episodios armados que preocupan a vecinos y comerciantes de Rosario, donde distintos sectores reclaman mayores medidas de seguridad y presencia policial en zonas críticas.

Autoridades locales y voceros del área de seguridad prometieron reforzar la investigación y brindar más detalles a medida que avance el trabajo judicial.