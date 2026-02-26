En medio del desalojo de los activistas ambientales que protestaban contra la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, un camarógrafo fue reducido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina.

Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de América TV. Mientras los policías se lo llevaban esposado, se lo vio con el rostro ensangrentado. En ese momento, el propio camarógrafo gritaba su nombre y el medio para el que trabaja.

Desde el canal informaron que fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica.

La detención ocurrió mientras distintos medios transmitían en vivo el operativo de desalojo. Según relató la periodista Agustina Binotti, que acompañaba a Tedeschini, la tensión escaló cuando la Policía Federal ordenó a los equipos de prensa retroceder.

De acuerdo con su testimonio al aire de A24, pese a que estaban moviendo trípodes y cámaras para cumplir la orden, los efectivos avanzaron.

“Nos tiraron gas pimienta, lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron. Estábamos trabajando, no estaba la calle cortada”, afirmó la cronista.

Imágenes registradas por otros medios muestran el momento en que el camarógrafo, que intentaba retroceder con el equipo al hombro, tropieza en medio de la corrida. Al menos cinco efectivos se abalanzaron sobre él para reducirlo y trasladarlo por la fuerza hacia el estacionamiento del predio.

Qué dijo tras llegar al hospital

Al arribar al Hospital Ramos Mejía, Tedeschini habló brevemente con un compañero de A24 que lo acompañó con la motocam. Allí manifestó que no sabía si estaba formalmente detenido, mientras el policía que lo escoltaba asentía ante esa condición. En medio de la incertidumbre, el trabajador pidió llevar tranquilidad a su familia.