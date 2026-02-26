Propuso matrimonio en la cancha y se separó tres días después

Lo que comenzó como una escena de película terminó en un giro inesperado. El futbolista costarricense Derrickson Quirós le propuso matrimonio a su entonces novia, Wendy Nicole, en pleno campo de juego tras el triunfo de Xelajú MC ante Deportivo Marquense.

El romántico momento tuvo lugar en el estadio Estadio Mario Camposeco, donde el jugador aprovechó la celebración para arrodillarse y entregar el anillo frente a compañeros e hinchas.

Viral y emotivo

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales. Compañeros de equipo, simpatizantes y usuarios celebraron el gesto con mensajes de felicitación y emoticones de corazón. El festejo deportivo se transformó en una doble celebración que parecía sellar un nuevo comienzo en la vida personal del futbolista.

El anuncio inesperado

Sin embargo, apenas tres días después, Quirós sorprendió nuevamente al anunciar la ruptura. A través de su cuenta de Instagram, red social propiedad de Meta, comunicó el fin del compromiso.

En su mensaje, describió la situación como un momento “personal difícil” y aseguró que buscará afrontarlo “con respeto y madurez”. Además, expresó su intención de enfocarse plenamente en su carrera profesional y en su equipo, agradeciendo el apoyo de los aficionados.

El episodio dejó una mezcla de asombro y desconcierto entre los seguidores, que en cuestión de días pasaron del aplauso por el anillo al impacto por el adiós.