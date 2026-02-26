En la antesala del partido ante Estudiantes de La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura, los futbolistas de Newell’s ingresaron al campo de juego con remeras que exhibían consignas en apoyo a la AFA.

“Basta de perseguirnos” y “AFA somos todos los clubes” fueron los mensajes impresos en las prendas, en un gesto que ya habían replicado San Lorenzo de Almagro e Instituto Atlético Central Córdoba en la jornada previa.

La reacción no tardó en llegar. A través de la transmisión oficial se advirtió que parte del público rojinegro comenzó a entonar cánticos contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa judicial y el paro del fútbol

Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino, fue citado por la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por presunta evasión fiscal que se inició tras una denuncia del ARCA.

En ese contexto, el lunes el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió convocar a un paro del fútbol argentino en respaldo a la conducción de la entidad. La medida se extenderá desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo, lo que implicará la postergación de la novena fecha del Torneo Apertura.

La interna con Estudiantes

El respaldo de los clubes no fue unánime. Estudiantes, rival de Newell’s en la séptima fecha, no tuvo representación en la reunión en la que se definió la medida de fuerza.

La dirigencia del Pincha, encabezada por Juan Sebastián Verón, mantiene una puja con la cúpula de la AFA. La tensión se profundizó meses atrás, cuando el organismo otorgó el título de campeón de la Liga 2025 a Rosario Central en una decisión que generó cuestionamientos reglamentarios.