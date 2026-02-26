El miedo a perder el trabajo desplazó a la inflación como principal preocupación

La pérdida de trabajo se consolidó nuevamente como la principal preocupación social en la Argentina. Por cuarto mes consecutivo, el temor a quedarse sin empleo lideró el ranking de inquietudes con el 28,6%, según el informe “Panorama de Opinión Pública” de la consultora Synopsis, elaborado a partir de 2.355 casos relevados en todo el país entre el 6 y el 10 de febrero.

El dato resulta significativo porque confirma un cambio de clima: si durante años la inflación fue la preocupación dominante, la recesión y la desaceleración de la actividad económica reinstalaron el miedo al desempleo en el centro de la escena. El relevamiento incluso se realizó antes de que trascendiera el cierre de la fábrica Fate, que dejó sin trabajo a 920 personas, lo que podría profundizar aún más esa percepción en futuras mediciones.

El informe señala que el temor a perder el empleo atraviesa a los principales espacios políticos. La preocupación alcanza al 28,3% de quienes votaron a Javier Milei en representación de La Libertad Avanza y al 28,1% de los electores del Frente Patria. La transversalidad del dato expone que la incertidumbre laboral no distingue identidades partidarias y se instaló como un fenómeno social amplio.

En segundo lugar aparece la corrupción, con el 26,2% de las menciones, en un contexto marcado por el primer aniversario del denominado Caso Libra y las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por la reforma laboral. En este punto sí se observan diferencias: la inquietud es mayor entre votantes del Frente Patria (28,9%) que entre quienes optaron por La Libertad Avanza (16,3%).

La inflación, que durante años encabezó el listado de preocupaciones, quedó relegada al tercer puesto con el 15,9%. Sin embargo, el porcentaje prácticamente se duplicó desde octubre, cuando registraba 7,4% en un escenario de inflación mensual del 2,3%. El rebote inflacionario de enero, que marcó 2,9%, volvió a tensionar las expectativas sobre el poder adquisitivo.

En paralelo, otros estudios privados advierten un deterioro en el ánimo social. El consultor Luis D’Allaglio, director de la Consultora Delfos, sostuvo que el pesimismo económico crece y que cuatro de cada diez argentinos aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Según explicó, aunque los indicadores oficiales muestran una desaceleración inflacionaria, el impacto de las tarifas de servicios públicos y el transporte golpea de lleno en el consumo cotidiano y erosiona la percepción de mejora.

El nuevo escenario combina dos dimensiones sensibles: la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre la continuidad laboral. A diferencia de otros momentos, la preocupación ya no se limita a cuánto rinde el salario, sino a la posibilidad de no contar con ese ingreso el mes siguiente.

Este cambio de prioridades representa un desafío político y económico. El Gobierno mantiene niveles de apoyo que superan registros históricos recientes, pero la persistencia del temor al desempleo y la sensación de estancamiento podrían tensionar ese respaldo si no aparecen señales concretas de reactivación. Mientras tanto, el trabajo volvió a ubicarse en el centro de las inquietudes de la sociedad argentina.