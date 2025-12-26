El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, dio a conocer los nombres más elegidos por los padres sanjuaninos durante 2025. La información se obtuvo a partir de las inscripciones de los nacimientos registradas en toda la provincia, que alcanzaron un total de 8.537 a lo largo del año.

Los datos reflejan una marcada preferencia por nombres cortos, modernos y de tendencia internacional, aunque también se mantienen algunas elecciones tradicionales. Entre los varones, Mateo lideró el ranking de nombres más elegidos, seguido por Enzo, Benicio, Bautista y Liam. Completan los diez nombres más frecuentes Lorenzo, Julián, Noah, Bastian y Bruno.

En el caso de las niñas, Mía fue el nombre más popular durante el 2025, seguido por Emma, Ámbar, Olivia y Alma. También se destacaron nombres como Emily, Emilia, Luz, Roma y María, evidenciando una mezcla de propuestas clásicas y contemporáneas que reflejan la diversidad de gustos de las familias sanjuaninas.

Estos datos permiten conocer mejor las preferencias de los sanjuaninos al momento de elegir un nombre, mostrando cómo las tendencias globales se combinan con la identidad provincial para definir las elecciones de los más pequeños de la familia.