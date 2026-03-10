Zaira Nara y los secretos de su estilo: básicos para un outfit ideal

El estilo de Zaira Nara se ha consolidado en Argentina como el referente del "effortless chic", un equilibrio donde nada parece forzado pero todo está pensado. Esta estética se basa en el uso de básicos inteligentes y proporciones que estilizan la silueta en la vida real.

La pieza estratégica de su vestidor es el blazer de corte recto o apenas oversize con hombros estructurados, ideal para elevar conjuntos de jeans y remeras blancas. Sin embargo, este presente en la moda convive con tensiones mediáticas, como las declaraciones de Paula Chaves, quien filtró chats y sentenció: “Le pedí que no me nombre más”.

Para lograr el efecto Nara, la clave reside en el balance: si la prenda inferior es amplia, la superior debe ser ajustada, utilizando preferentemente jeans de tiro alto y pierna recta para alargar las piernas.

Su paleta cromática se apoya en neutros como beige, blanco, negro, denim y marrón, resaltando siempre con un detalle protagonista como un labial rojo, accesorios dorados o carteras estructuradas.

Complementos como cinturones y anteojos con personalidad transforman sus outfits, los cuales se completan con un maquillaje luminoso y pelo natural. Este estilo funciona porque no depende de tendencias pasajeras, sino de prendas versátiles y una actitud relajada que transmite seguridad.