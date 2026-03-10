La espera terminó para los amantes de la Copa de Campeones. Este martes 10 de marzo, el departamento de Caucete se convertirá en el epicentro del deporte provincial cuando se dispute la gran final de ida 2026 de Futsal Masculino. Los dos mejores equipos del certamen, UDC y Sportivo 25 de Mayo, se verán las caras en un duelo que promete alta intensidad y emociones hasta el último segundo.

El escenario elegido para esta primera batalla es el Estadio UDC, ubicado en el corazón caucetero, que se vestirá de gala para recibir a las hinchadas. El plato fuerte de la jornada comenzará a las 22:30.

Publicidad

Para calentar los motores de una noche que se anticipa calurosa en las tribunas, desde las 21:30 se disputará el encuentro por el 3º y 4º puesto. Los protagonistas serán Gurkas Futsal y CCF, dos equipos que realizaron una campaña impecable y buscarán cerrar su participación en el podio de la Copa.

La organización ha trabajado en cada detalle para que esta noche sea recordada como un hito del futsal sanjuanino. La localía de UDC será un factor clave, pero Sportivo 25 de Mayo ha demostrado a lo largo del torneo que tiene las herramientas necesarias para golpear de visitante.

Publicidad

Se espera un marco de público imponente en el Estadio UDC, reflejando el crecimiento constante que esta disciplina tiene en los departamentos alejados de la Capital. La invitación está hecha: el Este sanjuanino se paraliza por una pelota y un sueño de campeón.