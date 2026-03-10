En el barro 3: vuelven María Becerra y Juana Molina a la serie

A poco menos de un mes de que Netflix anunciara la tercera temporada de En el barro, el spin off de El Marginal de Sebastián Ortega, la periodista Laura Ubfal reveló detalles de la próxima entrega.

En el programa Bondi Live, precisó que las protagonistas serán trasladadas a un penal en el límite entre Argentina, Brasil y Paraguay: “Cambia todo, cambian muchas cosas que no puedo contar, pero se va a una cárcel en la triple frontera”.

Este giro argumental estará acompañado por el regreso de María Becerra y Juana Molina, figuras de la primera temporada ausentes en la segunda. Ubfal anticipó que será “muy fuerte lo que va a pasar, con María Becerra, con Juana Molina, con las embarradas”.

La producción viene de un éxito global donde la segunda entrega, con la China Suárez, lideró ránkings en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile por varias semanas. Sobre ese trabajo, Ana Garibaldi blanqueó qué le dijeron sus colegas de la China Suárez antes de conocerla, mientras que Inés Estévez defendió su labor afirmando que “limitarse por lo mediático es absurdo”.

Finalmente, la periodista confirmó que “se va a grabar la cuarta”, aclarando que “todo esto es parte de lo que va a anunciar Netflix dentro de un tiempo, pero no es lo único”.