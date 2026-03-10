Volvé a los 2000 sin máquina del tiempo: llega la Fiesta Millennial a San Juan

San Juan se prepara para una noche cargada de nostalgia, música y recuerdos. El próximo viernes 13, la provincia será el escenario de la *Fiesta Millennial – 90s / 2000s*, un evento pensado especialmente para quienes crecieron con la música, la estética y la cultura que definieron a toda una generación.

La cita será desde las 23:59 horas en Molly, ubicado en Av. Libertador 1438 Oeste. La propuesta invita a los asistentes a subirse a una máquina del tiempo musical para revivir los grandes clásicos que marcaron la adolescencia y juventud de miles de millennials.

Dos pistas, dos estilos, una misma época

Para abarcar la diversidad musical que caracterizó aquellos años, la organización dispondrá de dos pistas de baile con estilos diferenciados:

Pista Rock & Pop Alternativo: Un espacio dedicado a los sonidos que surgieron entre la crítica y el éxito masivo. Aquí sonarán bandas y artistas que se convirtieron en himnos generacionales como Linkin Park, Blink-182 y la princesa del pop Britney Spears, junto a otros íconos del rock y pop que dominaron las radios y los videoclips de la época.

Pista Reggaetón Clásico y Cachengue: El lado más bailable y tropical de los 2000 tendrá su propio espacio con los hits que dominaron las pistas de baile. Desde el reggaetón de la vieja escuela hasta las cumbias que no podían faltar en ningún boliche, esta pista promete hacer bailar a todos al ritmo del perreo y el cachengue más auténtico.

El DJ que pondrá a sonar los recuerdos

La velada contará con la presentación especial de DJ EMA, quien será el encargado de tomar los controles para hacer sonar los clásicos que construyeron la cultura millennial. Su set buscará recrear fielmente el espíritu de una época atravesada por fenómenos que cambiaron la forma de comunicarnos y entretenernos.

La Fiesta Millennial no es solo una salida nocturna; es un homenaje a una década marcada por el auge de internet, el sonido inconfundible del MSN, los cybercafés llenos de gente, los CDs grabados con tracklists hechos a mano, la llegada del MP3 y los primeros pasos de las redes sociales.

Entradas y puntos de venta

Aquellos que quieran asegurar su lugar para esta noche de nostalgia ya pueden adquirir sus entradas anticipadas. Los puntos de venta habilitados son:

