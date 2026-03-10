El Gobierno de San Juan avanza con la implementación del sistema de boleto escolar gratuito y ya se registraron entre 67.000 y 68.000 personas inscriptas desde que se habilitó el sistema. Así lo confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, en diálogo con DIARIO HUARPE.

“Las inscripciones al día de hoy están en el orden de las 67.000 o 68.000 personas que se inscribieron desde que dimos inicio a este tipo de inscripción”, explicó.

Según detalló el funcionario, actualmente alrededor de 45.000 estudiantes ya tienen el beneficio aprobado.

Por otra parte, uno de los principales inconvenientes que enfrenta el sistema está vinculado a los padrones de estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios.

“Estamos teniendo una demora con los padrones de la Universidad Nacional de San Juan y con los colegios que pertenecen a ellos”, explicó Molina.

El funcionario indicó que esperan contar con esos datos en las próximas horas para poder acreditar el beneficio antes del inicio pleno del sistema.

“Creo que en el día de hoy íbamos a tener esos padrones para poder acreditar el beneficio, cosa de que antes del día 16 ese segmento de estudiantes ya tenga el beneficio acreditado”, señaló.

Inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo

Desde el área recordaron que las inscripciones estarán habilitadas únicamente hasta el 15 de marzo. Actualmente el sistema convive con dos modalidades: la credencial tradicional y la acreditación del beneficio en la tarjeta SUBE. Sin embargo, esto cambiará a partir del 16 de marzo.

“El sistema convive con credenciales hasta el día 15. A partir del día 16 todo será con tarjeta SUBE y las credenciales dejarán de tener vigencia”, confirmó Molina.

Dudas y consultas en el Centro Cívico

Desde la Secretaría también explicaron que muchas personas se acercan al Centro Cívico porque tienen dificultades para utilizar el sistema digital.

En otros casos, el sistema indica que el DNI no aparece en una institución educativa, lo que puede deberse a dos situaciones: que aún no se haya cargado el padrón correspondiente o que la persona no esté incluida dentro de los beneficiarios.

“Habrá gente que no le va a figurar porque no le corresponde el beneficio y se anotó por las dudas”, explicó el funcionario.

A pesar de estas situaciones, Molina aseguró que los estudiantes que ya tienen el beneficio lo están utilizando normalmente desde el inicio del ciclo lectivo.