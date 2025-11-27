Buscan desesperadamente a un hombre de 41 años en San Juan

La Policía de San Juan solicita ayuda urgente para dar con el paradero de Juan Pablo Castillo, un hombre de 41 años. El sujeto fue visto por última vez el 26 de noviembre en la ciudad de San Juan.

Fuentes policiales informaron que Castillo es de tez trigueña, contextura delgada y 1,75 metros de altura. Sus ojos son marrones y tiene una cara cuadrada, con cabello largo, lacio de color negro y una barba con bigote.

El día de su desaparición, Juan Pablo vestía un pantalón largo de jeans color azul, campera y buzo de color verde, zapatillas marrones y llevaba consigo una mochila negra. Cualquier persona que haya visto a Juan Pablo desde su desaparición o que tenga información sobre su paradero es instada a comunicarse de manera anónima a la línea de emergencias 911.

Comunicado oficial de la Policía