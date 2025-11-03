El interminable conflicto entre Graciela Alfano y Susana Giménez sumó un nuevo y picante capítulo. Luego del conocido "Tapadogate" y de que la conductora la acusara de haberle hecho "brujería" —algo que Alfano asegura que le sigue causando dolor—, la vedette volvió a apuntar contra la diva.

Esta vez, el foco de la crítica fue el supuesto enfrentamiento que Susana Giménez mantiene con su nieta, Lucía Celasco.

Alfano criticó a Susana luego de enterarse de que la disputa familiar se debía a un problema de dinero. El periodista Luis Bremer había contado que el conflicto "tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento". Se trataría de una cifra de "6 números en verde (dólares), obviamente", que Lucía Celasco habría utilizado para un local de ropa en Miami que se vio obligada a cerrar, y el dinero habría "desaparecido".

"Una persona no puede ser miserable con su nieta cuando tenés dinero, es una vergüenza".

Ante este escenario, Alfano fue categórica: "Ahora está mal con la nieta, a los nietos no se les presta, se les regala". La actriz remarcó que las de Susana son "conductas censurables, al menos" y sentenció: "Una persona no puede ser miserable con su nieta cuando tenés dinero, es una vergüenza".

El ataque de Alfano no se detuvo en el ámbito familiar, sino que revivió otras viejas críticas hacia la figura de la diva. Alfano cuestionó la permisividad social hacia la conductora.

"Porque es ella puede evadir impuestos, puede ser burra, decir cualquier cosa, insultar a la gente. ¿Qué le permitimos a estas figuras? ¿Por qué?", lanzó Graciela Alfano sobre Susana Giménez en Infama. Alfano, quien había reconocido que el conflicto con Susana comenzó cuando la trataron de mentirosa, incluso sugirió que a la diva "creo que le pegó mal la edad".

El periodista Luis Bremer había señalado que, aunque Lucía Celasco y Susana Giménez se encuentran actualmente en Estados Unidos, no tienen contacto, y agregó que Susana debe reconocer que es abuela, aunque a veces adopte un rol de madre.

Graciela Alfano cerró su descargo dejando entrever que podría demandar a la conductora por haberla acusado de hacer "brujería", algo que le sigue generando "mucho dolor" y que, según la actriz, la responsabilizó de sus problemas de salud.