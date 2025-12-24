La tranquilidad de Chimbas se vio interrumpida en la intersección de Maradona y 25 de Mayo cuando un individuo comenzó a disparar al aire, sembrando el terror entre los vecinos. Ante las detonaciones, Milton Paulo Sosa, de 27 años, intentó escapar rápidamente en su motocicleta Honda 150 c.c. por una calle interna para resguardar su integridad.

Sin embargo, la maniobra de huida terminó en un violento impacto contra una camioneta Ford Territory; el choque dejó al joven motociclista tendido en el pavimento e inconsciente, mientras que el conductor del otro vehículo, de apellido Jofré, resultó ileso.

En un giro inesperado, el autor de los disparos regresó a la escena del siniestro vial, pero lejos de brindar auxilio a la víctima, aprovechó su estado de vulnerabilidad para sustraerle el teléfono celular.

El sospechoso, identificado como Gonzalo Agustín Moreno de 26 años y residente de Santa Lucía, se refugió inicialmente en una vivienda cercana tras cometer el robo. Gracias al señalamiento de los testigos, los efectivos policiales lograron reducirlo a pocos metros del lugar cuando Moreno intentaba darse a la fuga a pie al notar la presencia de los uniformados.

Actualmente, Sosa se encuentra internado en el Hospital Rawson bajo observación médica con un pronóstico reservado, tras ser trasladado de urgencia por una ambulancia al no recuperar el conocimiento en el sitio.

La investigación, apoyada por pericias de Criminalística, busca recolectar evidencias sobre los disparos denunciados y determinar las responsabilidades penales del detenido. Moreno enfrenta cargos por el uso de arma de fuego y el robo, aunque hasta el momento las autoridades informaron que no se logró secuestrar ni el arma utilizada ni el dispositivo sustraído.