Los aires acondicionados modernos pueden funcionar durante largas jornadas en días de mucho calor, pero hay diferencias según el tipo y la eficiencia del equipo. En muchos casos, un equipo bien instalado y mantenido puede funcionar de manera continua durante varias horas o incluso todo el día sin causar daños inmediatos

¿Es malo tenerlo encendido todo el día?

Modelos centrales o de alta gama pueden operar 24 horas durante días calurosos sin problemas, siempre que reciban mantenimiento regular.

Unidades de ventana o pared más pequeñas suelen recomendarse para periodos de uso continuo moderado: unos 8–12 horas seguidas antes de darles un descanso puede ayudar a prolongar su vida útil y evitar un desgaste innecesario.

Factores que influyen

Mantenimiento: filtros limpios y revisiones periódicas reducen el estrés en el equipo.

Condiciones del ambiente: un interior bien aislado ayuda a que el aire acondicionado no tenga que trabajar tan intensamente.

Altas temperaturas externas: en picos de calor, el aparato puede funcionar más tiempo para mantener la temperatura deseada en el interior.

Consejos básicos

Usar un modo económico o programar pausas puede ayudar a reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisar el filtro y las salidas de aire con regularidad.

Mantener puertas y ventanas bien selladas para mejorar la eficiencia.

En resumen, tener el aire acondicionado prendido muchas horas en verano no suele dañarlo si está en buen estado, aunque darle descansos ocasionales y hacer mantenimiento aumenta la vida útil del equipo y ayuda a reducir el consumo energético