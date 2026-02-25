Publicidad
Aire acondicionado: cuánto puede funcionar seguido sin riesgo de daños

Con las altas temperaturas del verano, es común preguntarse si dejar el aire acondicionado encendido por muchas horas puede dañarlo.

Hace 4 horas
El consejo de los expertos para cuidar el electrodoméstico. (Archivo)

Los aires acondicionados modernos pueden funcionar durante largas jornadas en días de mucho calor, pero hay diferencias según el tipo y la eficiencia del equipo. En muchos casos, un equipo bien instalado y mantenido puede funcionar de manera continua durante varias horas o incluso todo el día sin causar daños inmediatos

¿Es malo tenerlo encendido todo el día?

  • Modelos centrales o de alta gama pueden operar 24 horas durante días calurosos sin problemas, siempre que reciban mantenimiento regular.

  • Unidades de ventana o pared más pequeñas suelen recomendarse para periodos de uso continuo moderado: unos 8–12 horas seguidas antes de darles un descanso puede ayudar a prolongar su vida útil y evitar un desgaste innecesario.

Factores que influyen

  • Mantenimiento: filtros limpios y revisiones periódicas reducen el estrés en el equipo.

  • Condiciones del ambiente: un interior bien aislado ayuda a que el aire acondicionado no tenga que trabajar tan intensamente.

  • Altas temperaturas externas: en picos de calor, el aparato puede funcionar más tiempo para mantener la temperatura deseada en el interior.

Consejos básicos

  • Usar un modo económico o programar pausas puede ayudar a reducir el consumo sin comprometer el confort.

  • Revisar el filtro y las salidas de aire con regularidad.

  • Mantener puertas y ventanas bien selladas para mejorar la eficiencia.

En resumen, tener el aire acondicionado prendido muchas horas en verano no suele dañarlo si está en buen estado, aunque darle descansos ocasionales y hacer mantenimiento aumenta la vida útil del equipo y ayuda a reducir el consumo energético

